Как выявляются юные звезды биатлона в Алтайском крае

Информационную поддержку, а также призы и подарки победителям традиционно предоставил «Барнаульский пивоваренный завод».
На старт вышли биатлонисты всех возрастов, младшие — которые только начинают свой спортивный путь, спортсмены входящие в сборную команду страны, действующие чемпионы России и биатлонисты категории «Мастерс». Возрастная категория — максимальная — от 9 лет до 70 лет.
Такие соревнования проводятся только в Барнауле, уникальность их в том, что в одной эстафете используется и пневматическое оружие, из которого стреляют младшие, и малокалиберное, из которого стреляют старшие.
Эстафетная гонка включала 7 этапов со стрельбой на 2-х рубежах. Эстафета передавалась от молодых более старшим участникам.
В составе 9 команд, вышедших на старт, были представители Алтайского края из Барнаула, Бийска, Заринска, Змеиногорска.
В «Эстафете поколений» составы команд формировались произвольно, но несмотря на это, борьба была острой, лидеры менялись после каждого этапа и вплоть до финишного этапа, было сложно было назвать кто из команд войдет в число призеров.
После окончания соревнований состоялось награждение, победителей и призеров соревнований кубками, медалями, дипломами, и ценными призами, которые учредил председатель АКСОО «Союз ветеранов биатлона Алтая» Локтев Сергей Александрович:
Осенняя «Эстафета поколений» для города Барнаула — добрая традиция! В этом году, на осенних стартах, мы заявили еще одну категорию — это девочки и мальчики 9-10 лет. И здесь целью соревнований с уверенностью могу назвать проверку нашего подрастающего поколения — очень важно нам понимать на что оно способно, в какой ребята физической форме. Эти соревнования приурочены если коротко, «звездочек» выявлять, и такие «звёздочки» только радуют нас, ветеранов биатлона, — отмечает Сергей Локтев.
Все участники соревнований были награждены призами от Барнаульского пивоваренного завода.
Победители и призеры «Эстафета поколений»
1 место — команда Алтайского края:
Лымарь Ксения, Губарева Регина, Токарев Макар, Беспаликов Евгений, Егоров Платон, Угаров Андрей, Лыжин Иван.
2 место — Барнаульская федерация биатлона: Атоян Богдан, Петракова Дарья, Егоров Тихон, Попов Егор, Чехонатских Тимофей, Толмачев Владимир, Рыбин Сергей.
3 место — г. Заринск: Семакин Михаил, Кривенкова Екатерина, Тенешев Тимофей, Волков Кирилл, Кожевин Михаил, Горелов Иван, Кожевин Алексей.