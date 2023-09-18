К гребцам и берег плывет. Чем запомнилась и как завершилась первая Алтайская регата - фоторепортаж

Олимпийские призеры и чемпионы с мировыми именами приехали в Барнаул и три дня, с 15 по 17 сентября, радовали многочисленных зрителей выступлениями в дисциплинах по гребле на байдарках, каноэ, сапах и лодках «Дракон». Чем удивила Алтайская регата и как завершились соревнования на Гребном канале - рассказываем в нашем материале.

Выбор пал на Алтайский край

Алтайская регата: кубок братьев Агеевых и олимпийских чемпионов Юрия Постригай и Александра Дьяченко по гребле на байдарках и каноэ - так звучит полное и исчерпывающее название соревнования.

Основной турнир впервые провели в Волжском в 2001 году, а в 2016 он переехал в Москву, где к числу участников присоединились олимпийские чемпионы Лондона - Юрий Постригай и Александр Дьяченко. В этом году географию кубка решили расширить, и выбор пал на Алтайский край, активно развивающий греблю уже много лет.

Алтайская регата: Кубок ААА 2023. Дмитрий Лямзин

Приняли с радушием

В первый день, в пятницу, ажиотаж среди зрителей был небольшой. Но наступившие выходные и солнечная погода привели на трибуны поток болельщиков. Из трех тысяч мест занято было около двух с половиной. Основная масса людей приезжала к полудню, но самые преданные зрители появлялись уже в 9:00 утра.

Общую посещаемость подсчитать сложно. Народ не сидел на месте, гулял по ярмарке, обустроенной за трибунами - не протолкнуться, и охотно посещал торговые палатки чуть в стороне. Продавали яблоки в карамели, попкорн, сладости, шашлык, напитки и сувениры.

Одно можно сказать уверенно: гостей зрители приняли с радушием и активно поддерживали выступающих на воде. А когда во время официальной части мимо трибун проходили титулованные спортсмены, их встречали ликованием и аплодисментами. Кстати, на третий день олимпийские чемпионы Лондона Александр Дьяченко и Юрий Постригай провели автограф-сессию, которая также пользовалась популярностью.

Омрачить настроение приехавших посмотреть на греблю могли только очереди на бесплатный автобус в выходные. На маршрут до Гребного канала особенно высокий спрос был до обеда, а в обратную сторону - после двух. Далеко не все желающие смогли хотя бы влезть в транспорт, однако вне часов пик в автобусах было даже свободно.

Алтайская регата: Кубок ААА 2023. Дмитрий Лямзин

Экзотичные иностранцы

Алтайская регата стала крупнейшим международным соревнованием в России за последние несколько лет в этом виде спорта.

На этап в Барнаул прибыли спортсмены из восьми стран, в том числе весьма экзотичных для наших краев: России, Болгарии, Турции, Чили, Колумбии, Узбекистана, Таджикистана и Беларуси. Некоторые из них совсем недавно вернулись из Германии, с чемпионата мира, но не упустили шанс побороться за новые медали. Всего участников было более 300.

21-летняя колумбийка Паула Гомез поделилась своими ощущениями:

"Я в полном восторге от участия в соревнованиях здесь, в России. Меня приняли очень радушно, я себя чувствую здорово, гребя здесь. Место очень красивое".

Атмосфера действительно сложилась расслабленная. Спортсмены возвращались на берег, отдыхали прямо на траве, общались и шумно поддерживали участников других дисциплин.

Соревнования проходили интенсивно, разница между дисциплинами иногда составляла лишь пять минут. Были даже жалобы, что, когда лодки возвращаются обратно, волны от них мешают проходить дистанцию. Но решающие заезды прошли без эксцессов.

Алтайская регата: Кубок ААА 2023. Дмитрий Лямзин

Туманные финалы

Первые финалы состоялись утром второго дня – участникам на сапах пришлось соревноваться в густом, словно молоко, тумане. И хотя кадры получились что надо, спортсменам точно прибавилось трудностей.

Через пару часов выглянуло солнце, и участники стали отмечать удачную для заездов, жаркую погоду. Однако к концу второго дня Гребной канал накрыла грозовая туча, что, впрочем, не остановило соревнования. Помешать могла бы только молния.

Алтайская регата: Кубок AAA 2023. Предоставлено организаторами Алтайская регата: Кубок AAA 2023. Предоставлено организаторами Алтайская регата: Кубок AAA 2023. Предоставлено организаторами Алтайская регата: Кубок ААА 2023. Дмитрий Лямзин Алтайская регата: Кубок AAA 2023. Предоставлено организаторами Алтайская регата: Кубок AAA 2023. Предоставлено организаторами

В тот же день прошла красочная церемония открытия с парадом флагов, изящными выступлениями творческих коллективов и музыкальными сетами от DJ – все коротко, но ярко и динамично, чтобы не дать зрителям заскучать.

Небольшое вступительное слово сказали одни из организаторов и почетные гости турнира – Юрий Постригай и Александр Дьяченко, а также губернатор Алтайского края.

Алтайская регата: Кубок ААА 2023. Дмитрий Лямзин

Главная интрига

Изюминкой соревнования стала «Гонка чемпионов» на байдарках и каноэ. Перед финалом 17-кратный чемпион мира, россиянин Иван Штиль отмечал мировой уровень соперников, назвав их лидерами своих стран, но казался уверенным в своих силах.

Оттого стало неожиданным, что на дистанции 500 метров он уступил первое место, но не иностранцу, а молодому соотечественнику - 19-летнему Захару Петрову.

Эта же гонка оказалась одной из немногих, где понадобился фотофиниш, чтобы определить третье место. В итоге его занял колумбиец Алехандро Родригес, а на четвертом оказался болгарин, призер чемпионата мира Ангел Кодинов.

Произвели фурор и белорусские спортсмены, заняв в гребле на байдарке-одиночке почти весь пьедестал почета. Лишь среди женщин третье место смогла выбить россиянка.

В смешанных заездах мужчин и женщин, в том числе из разных стран, также отличились спортсмены Беларуси и России, заполучив первые места.

Алтайская регата: Кубок ААА 2023. Дмитрий Лямзин

Есть чем гордиться

Для зрителей Алтайского края тоже нашлось немало поводов для гордости. В частности, после финала соревнований на красивых, массивных лодках с украшением в виде головы дракона.

В категории до 40 лет на дистанциях 200 и 500 метров первой стала команда «Алтай», а «Легенды АлтГПУ» заработали бронзовые медали. В категории 40+ в финальную четверку вошли местные «Политехник» и «Алтайские ветераны», уступив «Московским» и «Белгородским драконам».

Поучаствовала в масштабных соревнованиях и каноистка из Барнаула - София Штиль. В финальный заезд она не попала, но атмосферу турнира оценила, назвав отличной.