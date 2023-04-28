29 апреля
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Спорт

Известный футболист-инвалид из Барнаула победил на общероссийском турнире

Дмитрий Удалов в составе команды «Динамо-Алтай» занял первое место на фестивале адаптивного футбола в Сочи 27 апреля и забил лучший гол, сообщает «Алтайский спорт».

Дмитрий Удалов.
Дмитрий Удалов.
Предоставлено altapress.ru.

Соревнование проводят второй год подряд. В этот раз чемпионом стала команда инвалидов-ампутантов «Динамо-Алтай».

Удалов, о жизни и карьере которого мы писали в нашем материале, получил специальный приз от футбольного клуба «Сочи» за лучший гол турнира.

Всего в соревновании поучаствовали более 600 спортсменов.

Это был первый фестиваль проекта «Стальная воля» в 2023 году. Следующие этапы пройдут в Нижнем Тагиле — в июне, в Казани — в сентябре и финал на федеральной территории «Сириус» — в октябре.

Бывший футболист сборной России, уроженец Барнаула Алексей Смертин, поблагодарил всех участников турнира от лица руководителя отдела РФС.

«Это был настоящий праздник спорта», — сказал знаменитый спортсмен.

Ранее барнаульский футболист вошел в десятку самых дорогих игроков России.

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