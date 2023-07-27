28 июля
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Спорт

Известная биатлонистка пожаловалась на самочувствие во время сборов на Алтае

Российская биатлонистка Екатерина Носкова поделилиась трудностями, с которыми столкнулась во время тренировок в Горном Алтае, передает "Матч ТВ".

Горный Алтай.
Горный Алтай.
Фото: Freepik, автор wirestock.

Сборы проходят в учебно-тренажерном центре «Семинский перевал».

Чемпионка жалуется, что у нее сильно возрастает пульс - до 15-20 ударов при той же интенсивности, что спортсменка выполняет на равнине.

"Мне приходится ходить чуть ли не пешком на некоторых тренировках, чтобы держать, например, первую зону, которую говорят тренеры", - делится Носкова.

Спортсменку также беспокоит не очень хорошее самочувствие - болит и давит голова.

Впрочем, тренировки на высокой горной местности с нехваткой привычного количества кислорода улучшают навыки спортсменов и их выдержку.

Ранее известная фигуристка Александра Трусова приезжала тренироваться на Алтай.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость