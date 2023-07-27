Известная биатлонистка пожаловалась на самочувствие во время сборов на Алтае

Российская биатлонистка Екатерина Носкова поделилиась трудностями, с которыми столкнулась во время тренировок в Горном Алтае, передает " Матч ТВ ".

Сборы проходят в учебно-тренажерном центре «Семинский перевал».

Чемпионка жалуется, что у нее сильно возрастает пульс - до 15-20 ударов при той же интенсивности, что спортсменка выполняет на равнине.

"Мне приходится ходить чуть ли не пешком на некоторых тренировках, чтобы держать, например, первую зону, которую говорят тренеры", - делится Носкова.

Спортсменку также беспокоит не очень хорошее самочувствие - болит и давит голова.

Впрочем, тренировки на высокой горной местности с нехваткой привычного количества кислорода улучшают навыки спортсменов и их выдержку.

Ранее известная фигуристка Александра Трусова приезжала тренироваться на Алтай.