22 июля
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Спорт

Более 200 деревьев высадят на Алтае благодаря участникам забега «Прочный сплав»

В Заринске провели забег любителей спорта и здорового образа жизни «Прочный сплав». В его организации принял участие благотворительный фонд «Милосердие» — социальный партнер Группы НЛМК.

В Заринске провели забег любителей спорта и здорового образа жизни «Прочный сплав».
В Заринске провели забег любителей спорта и здорового образа жизни «Прочный сплав».
Фото предоставлено компанией

На старт спортивного марафона вышли более 200 жителей Заринска и Алтайского края. Участвовали в забеге и спортсмены Алтай-Кокса. Участники старше 15 лет бежали дистанции в 3, 6 и 9 км, а дети от 7 до 14 лет — 400 и 800 метров. Каждый участник получил памятную медаль и стартовый пакет с фирменной кепкой, нагрудным номером и чипом индивидуального хронометража.

Мы второй год проводим в Липецке открытый забег «Прочный сплав» и на этот раз еще добавили новую площадку - Алтайский край, — отметила исполнительный директор фонда «Милосердие» Яна Шафоростова. — Жители с большим энтузиазмом встретили наш спортивный праздник, многие приходили семьями.

В Заринске провели забег любителей спорта и здорового образа жизни «Прочный сплав».
В Заринске провели забег любителей спорта и здорового образа жизни «Прочный сплав».
Фото предоставлено компанией
В Заринске провели забег любителей спорта и здорового образа жизни «Прочный сплав».
В Заринске провели забег любителей спорта и здорового образа жизни «Прочный сплав».
Фото предоставлено компанией
В Заринске провели забег любителей спорта и здорового образа жизни «Прочный сплав».
В Заринске провели забег любителей спорта и здорового образа жизни «Прочный сплав».
Фото предоставлено компанией
В Заринске провели забег любителей спорта и здорового образа жизни «Прочный сплав».
В Заринске провели забег любителей спорта и здорового образа жизни «Прочный сплав».
Фото предоставлено компанией

Видео с мероприятия по ссылке.
Фоторепортаж по ссылке.

Боролись за первенство и общий призовой фонд в 150 тысяч рублей спортсмены в командном и личном зачетах. Команде-победителю из Заринска вручили сертификат на 100 тысяч рублей. С его помощью можно будет приобрести спортивные товары.

Каждый участник, вне зависимости от результата, внес свой вклад в озеленение Заринска. Организаторы высадят в городе количество деревьев, которое равно числу участников забега.

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