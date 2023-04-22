23 апреля
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Спорт

Барнаульский спортсмен будет участвовать в чемпионате мира по тхэквондо

Барнаульский тхэквондист будет участвовать в чемпионате мира, сообщает городская мэрия.

Олимпийские игры, медаль.
Олимпийские игры, медаль.
СС0, mag3737

Воспитанники Алтайской краевой федерации тхэквондо ИТФ вернулись из Самары, где прошел чемпионат и первенство России.

В соревнованиях участвовали более тысячи спортсменов из 39 регионов РФ. Алтайский край представляли 35 человек.

18-летний Никита Демин занял первое место в номинации туль среди мужчин. Теперь он будет представлять страну на международном уровне.

Чемпионат мира в Астане пройдет с 18 по 27 августа. Наша сборная будет выступать в Казахстане под своим флагом и гимном.

Всего в копилке наград барнаульских тхэкводистов две золотых, одна серебряная, пять бронзовых медалей.

Ранее барнаульский футболист вошел в десятку самых дорогих игроков России.

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