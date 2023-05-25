Здание с летящей крышей построят на оптовой базе в Барнауле

Рынок находится напротив Власихинского кладбища. Перед будущим зданием располагается кафе, «Светофор» и магазин оптовой продажи рыбы. Здание склада готовят к сносу.
5,4 тыс. кв. м — площадь участка,
1,2 тыс. кв. м — площадь застройки.
Новый объект будет без подвала, одноэтажным. Как отметил архитектор, к этому решению привели тяжелая финансовая обстановка. Также у заказчика нет необходимости в большом количестве помещений.
Внутри появятся приемная и кабинет, помещения для менеджеров продаж, кладовые торгового оборудования и инвентаря, лаборатория, санузел, комната для охраны.
Здание построят из газобетона и облицуют накладными вентилируемыми фасадами.
Чтобы сделать здание интереснее и организовать пространство площади, пришли к решению запроектировать фальш-башню. Архитектор представил два варианта фасада.
Исполнительный директор Союза архитекторов и проектировщиков Западной Сибири Сергей Шадрин поддержал проект, но сделал замечание.
«Активная надстройка… Если бы дорога вела к храму, или здание замыкало проезд, пешеходную тропинку, тогда такая мощная деталь был бы логична. Но когда на пути визуального рассмотрения находятся павильоны, великоват акцент», - сказал он.
Архитектор Петр Анисифоров не согласился: «Совсем скучно будет. Я за акцент».
Также эксперты предложили сделать естественное коридора слева и справа.
Проект одобрили.