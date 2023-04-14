Волшебный домик, увитый диким виноградом, продают за полмиллиона рублей в Барнауле

Домик совсем не большой — всего 20 кв. м, как и участок — 4,5 соток. Цена одного квадратного метра составляет 22,5 тыс. рублей.
Несмотря на скромные размеры домишка, он довольно уютный. Здесь два года назад поменяли крышу и сделали косметический ремонт. По словам хозяина, летом здесь стоит приятная прохлада. От палящих солнечных лучей защищают лозы дикого винограда.
Участок радует глаз. Он находится на южной стороне и довольно солнечный, благодаря чему на нем хорошо растут растения. Весь сезон здесь собираю спелые яблоки, малину, голубику, крыжовник, виноград. А также выращивают прекрасные розовые кусты.
Владелец сообщает, что в поселке часто ходят автобусы. В сезон постоянно присутствуют свет и вода.
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