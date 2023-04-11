В гармонии с природой. Трешку напротив хвойного леса продают за 9,6 млн рублей в Барнауле

Площадь трешки составляет ровно 60 кв. м. Один «жилой квадрат» стоит здесь 159 тыс. рублей.
Квартира находится на пятом этаже из восьми в новом доме из застраивающегося комплекса. Дом введен в эксплуатацию в декабре 2019 года и считается продолжение барнаульской рублевки.
Квартира очень светлая, благодаря белым стенам и большим окнам. За счет этого комнаты кажутся визуально больше.
В доме сделали теплые полы, покрыли керамогранитом и водостойким ламинатом. Стены покрыты обоями и декоративной штукатуркой.
Из окон открывается красивый вид на сосновый бор. По словам хозяев, отсюда слышно пение птиц.
Во дворе дома расположен санаторий «Барнаульский», через дорогу находится лыжная база «Динамо», а в соседнем доме — магазины.