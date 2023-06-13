В элитном доме продают большую изящную трешку за 25 млн рублей. Она находится на проспекте Социалистический, 38.

В элитном доме Барнаула продают изящную трешку за 25 млн рублей

Площадь трехкомнатной квартиры составляет 123,8 кв. м. Один "жилой квадрат" стоит здесь весьма не мало - более 200 тыс. рублей.

Квартира находится в знаменитом барнаульском доме 1998 года постройки. Его строили из высококачественных материалов, благодаря чему толщина стен и шумоизоляция до сих пор приятно удивляют жильцов.

"Очень необычный дом, который и сегодня остается одним из самых красивых и самобытных в Барнауле. В свое время за свою архитектуру он завоевал Демидовскую премию!" - добавляет владелец квартиры.

На лестничной площадке расположено всего три квартиры.

В квартире сделали дорогостоящий ремонт из натуральных материалов. Полы выложены паркетом из сандалового дерева, а в кухне - плиткой. Главное украшение комнаты - панно из натурального камня.

Второе мозаичное панно расположено на стене в ванной. Между комнат поставили итальянские двери известной фирмы Rimadesio.

В квартире расположена кухня, гостиная, просторная ванная с выходом на утеплённую лоджию, две спальные комнаты, гардеробная комната, большая хозяйственная комната, укомплектованная техникой.

Рядом с домом находятся школы, гимназии, детские сады и развивающие центры, а также государственные вузы. В шаговой доступности - администрация города, парк Центрального района, Нагорный парк, Арбат, набережная.