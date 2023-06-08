В башне "Аквамарин" продают величественную двушку за 12 млн рублей в Барнауле

Площадь квартиры составляет 75,8 кв. м. Один "жилой квадрат" стоит здесь 160,9 тыс. рублей.
Двушка находится в правой крайней башне "Аквамарин". Квартира расположена на 14 этаже. Отсюда открывается панорама города и волшебный вид на Обь.
Владельцы богато обставили квартиру. Повесили большие электрические люстры, пол застелили шкурами животных. В гостиной сделали большие окна от пола до потолка.
В квартире есть отдельная гостиная, кухня со столовой зоной, спальня и ванная комната. На застекленном балконе оборудовали небольшой кабинет.
Рядом с домом расположены продуктовые магазины, детские сады, кафе и рестораны. Кроме того в шаговой доступности расположены главные достопримечательности города - Нагорный парк, набережная Оби и барнаульский Арбат.