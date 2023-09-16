17 сентября
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Недвижимость

В Барнауле сдают маленькие апартаменты за 40 тыс. рублей в месяц. Почему они такие дорогие

Объявление о сдаче в аренду однокомнатных апартаментов появилось 10 сентября. Любопытно, что помещение находится не в центре, а на ВРЗ - рядом с Изумрудным парком. Почему у них такая высокая цена - в материале altapress.ru.

Апартаменты.
Апартаменты.
"Авито"

Площадь апартаментов небольшая - всего 32 кв. м. В помещении есть полноценные кухня, спальня, ванная комната, гардеробная и прихожая.

Оплата по счетчика включена в плату - среди объявлений об аренде это редкий экземпляр. Кроме того, есть Wi-Fi.

Почему же такая цена? 40 тыс. рублей за 32 кв. м. это довольно много. Учитывая, что поблизости нет ни университетов, ни ТЦ, ни остановок. Только парк.

"Оплата указана за двух проживающих, доплата за каждого последующего человека с предоставление доп. места - 10 тыс. рублей в месяц", - раскрыли секрет авторы объявления.

Судя по всему, занимается сдачей апартаментов агентство.

Ранее altapress.ru рассказывал, какую выгоду сулит покупка апартаментов в Барнауле.

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