В Барнауле раскритиковали проект здания с фасадами из параллельных реальностей

Проект выполнила компания «Структура». Он предусматривает строительство двух двухэтажных зданий. В первом корпусе разместят офис, санитарно-бытовые помещения и склад. Во втором — то же самое, только без офиса.
6 тыс. кв. м — площадь участка.
Наружные стены выполнят из сэндвич-панелей и облицуют фасадными кассетами и линеарными панелями.
«Здания решены в современном минималистическом стиле, который отличается максимальной функциональностью и элегантным декором», - сказал архитектор проекта Антон Копылов.
Часть первого корпуса будет темно-серой. В выборе цвета опирались на внешний облик ближайших зданий — Lada-центра и др. Второй корпус полностью белый.
«Темно-серый — хорошо контрастирует с окружающей средой и выделяет объект, как главное здание», — сказал Антон Копылов.
Эксперты не согласились с решением сделать части одного и того же фасада главного корпуса разными.
«Нет ни смещений, ни разницы в высоте. Выглядит будто темное здание — существующее, а белое — пристроечка. Нужно делать в едином стиле и не отделять», - сказал архитектор Сергей Шадрин.
«Как воспринимаются цвета — черный всегда «дальше», чем белый. Два объема не живут вместе, их незачем разбивать на два блока. Просто кашей воспринимается», - добавил архитектор Александр Деринг.
Также эксперты поинтересовались, почему на презентации не представили транспортную схему.
«Мы ориентируемся на грунтовые проезды. Предлагать новые дороги — не наша работа, мы проектируем на отведенном участке», - ответил Антон Копылов.
В области пересечения красных линий задумали создать сквер.
Зампредседателя совета Антон Воробьев предложил развернуть второй корпус фасадом к перспективной ул. Звездой, чтобы здания встали и образовали букву «г».
Неверным градостроительным решением архитектор Владимир Золотов назвал строительство двух корпусов параллельно друг другу.
Проект отправили на доработку.