В Барнауле продается уcaдьбa в закрытoм oхpаняeмoм пocелкe. Она расположена по адресу ул. Горнолыжная.

Уютную усадьбу посреди леса продают в Барнауле за 90 млн рублей.

В состав усадьбы входит:

- Коттедж 443,8 кв.м. Этажность: 1. Подземная этажность: 1.

- земельный участок 19,5 соток

- гараж на 4 автомобиля

- баня

- уличный бассейн

Первое, на что обращаешь внимание - обилие зелени, шикарный ландшафтный дизайн и большое количество хвойных деревьев. Аромат хвойного леса, свежий воздух от реки Обь и пение птиц по утрам – настоящая ценность этого места.

На первом этаже расположена просторная и светлая кухня-гостиная с витражными окнами,взрослая спальная комната со своей гардеробной и сан.узлом, две детские спальные комнаты с гостевой (игровой) комнатой и сан.узлом.

В Цокольном этаже имеется SРА-зона-сауна и санузел, две гардеробные комнаты, постирочная, хоз.комната, две гостевые комнаты, газовая котельная.

На земельном участке расположена просторная русская баня из кедра, в которой имеется парилка, мойка, санузел и две зоны отдыха. В баню заведено газовое отопление.

Так же за домом расположена небольшая теплица.

Владелец отмечает, что вы никогда не услышите здесь шум машин.

Вся территория огорожена, установлены входные двери и автоматические сдвижные ворота.

До центра города семь минут на автомобиле по прекрасной асфальтированной дороге.

Инфраструктура: Барнаульская классическая школа, лицей №2; детские сады №80, «Минилэнд», «Сказка»; продуктовые (Мария-ра, Магнит, Ярче, Аникс, Красное&Белое, Бристоль, Черри-Мерри) и хозяйственные магазины в шаговой доступности.

Ранее сообщалось, что минималистичную квартиру для любителей гор продают в Барнауле за 8,5 млн рублей.