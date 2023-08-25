Дом из белого кирпича с небольшим участком и популярной баней-бочкой продают за 12,5 млн рублей. Он находится на улице Черничная, 70 в микрорайоне "Спутник".

Уютный дом с баней - бочкой из кедра продают в Барнауле за 12,5 млн рублей

Площадь коттеджа составляет 110 кв. м. Один "жилой квадрат" стоит здесь 113,6 тыс. рублей.

Дом двухэтажный, построен из кирпича. На территории участка есть фундамент под гараж.

На участке установлена шестиметровая баня - бочка из кедра, под нее залита большая бетонная плита с канализацией.

Внутри коттеджа сделан современный ремонт, натяжные потолки, новые пятикамерные окна с подоконниками из кристаллита. А также установлены кондиционеры. Отопление - газовое.

На первом этаже дома расположены просторная кухня-студия с выходом на задний двор, кладовка, гардеробная, санузел,

Второй этаж занимают две спальни, большой холл, санузел и лоджия.

Ранее большой дом с чудесным садом и пляжем продают за 13 млн рублей в Алтайском крае.