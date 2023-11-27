Дoм в престижном рaйoне гоpодa продают за 22 млн рублей. Он располагается по адресу ул. 2-я Геодезическая, 50.

Царский дом из кирпича продают в Барнауле за 22 млн рублей.

Oбщая плoщaдь дoмa cocтавляeт 282,5 кв.м. Один «жилой квадрат» тут стоит 77 тыс. рублей.

Дом имеет два входа — со стороны улицы и из гаража.

На первом этаже находится уютная гостиная, рабочий кабинет, просторная кухня и раздельный санузел. Под одной крышей с домом большой и теплый гараж на две машины с автоматическими воротами.

На второй этаж ведет деревянная лестница с поворотом. Второй этаж представляет собой комплекс их четырех спален. Одна из спален имеет собственный сан.узел. Также со второго этажа имеется выход на мансарду.

Вся мебель в доме изготовлена по индивидуальным размерам и именно для этого дома из высококачественных материалов.

На участке имеется оборудованная мангальная зона с печью для приготовления пищи в казане. Баня с раздельной парилкой и мыльней, обшита кедром. Отличная мастерская порадует любого мужчину.

На территории растут хвойные деревья.

В самом поселке присутствуют магазины, аптеки, автомастерские, развлекательные учреждения. Также развита транспортная развязка общественного транспорта.

Ранее стало известно, что за светлый домик продают за городом за 30 млн рублей.