14 июня
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Недвижимость

Трешку внушительных размеров в живописном месте продают за 10,7 млн рублей в Барнауле

Большую трехкомнатную квартиру продают в живописном месте за 10,7 млн рублей в Барнауле. Она находится на Змеиногорском тракте, 104П/11.

Трешку внушительных размеров в живописном месте продают за 10,7 млн рублей в Барнауле
Трешку внушительных размеров в живописном месте продают за 10,7 млн рублей в Барнауле
Авито

Площадь большой треки - 101 кв. м. Один "жилой квадрат" стоит здесь 106 тыс. рублей.

Квартира находится на втором этаже из девяти в кирпичном доме комфорт-класса в нагорной части города.

"Отличное решение для тех, кому важно соединить преимущества тихой загородной жизни, чистый воздух, отличную инфраструктуру и комфорт проживания", - описывают владельцы квартиры.

В квартире сделали классическую планировку. Здесь есть три изолированные комнаты по 17, 23 и 15,5 кв.м. Отдельная кухня с деревянным гарнитуром. Гостиная с электро-камином и входом на лоджию. А также большая прихожая с вместительной гардеробной.

Владельцы сделали современным ремонт по своему вкусу. Они выровняли полы и стены, выложили пол качественным влагостойким ламинатом, а в прихожей, кухне и санузле - керамогранитом.

В доме есть своя газовая котельная. Благодаря этому, жильцы оплачивают невысокие счета за отопления и не мучаются из-за отключений горячей воды.

Территория квартала оборудована современными детскими и спортивными площадками. В пешей доступности три детских сада, школа, развивающие кружки. А также рядом находятся горнолыжный комплекс «Авальман» и сосновый бор с трассой «Здоровье».

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