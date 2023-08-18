19 августа
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Недвижимость

Трешку с качелями на балконе продают за 6,9 млн рублей в Барнауле

Трехкомнатную квартиру, расположенную в многоэтажном доме с красивым видом, продают за 6,9 млн рублей. Она находится на Павловском тракте, 305.

Трешку с качелями на балконе продают за 6,9 млн рублей в Барнауле
Трешку с качелями на балконе продают за 6,9 млн рублей в Барнауле
Авито

Площадь квартиры составляет 72 кв. м. Один "жилой квадрат" стоит здесь 97 тыс. рублей.

Квартира находится на шестом этаже дома. Сам он был построен в 2016 году.

Ванная-комната чуть больше 8 кв.м. Там стоит большое джакузи с гидромассажем и подсветкой. В прихожей глубокий встроенный шкаф с зеркалами. Кухня выполнена из шпона, а столешница из искусственного камня и премиальных механизмов Blum.

В квартире есть гостиная с балконом, большая спальня с большой и эффектной кроватью.

Детская комната снабжена новым раскладывающимся диваном с ящиками, удобным столом и системой хранения с гардеробной IKEA.

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