23 августа
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Недвижимость

Трешку с интерьером в стиле дворцовой классики продают в Барнауле за 7,1 млн рублей

Трехкомнатную квартиру в пастельных тонах продают в Барнауле за 7,1 млн рублей. Она находится на улице Солнечная Поляна, 103.

Трешку с интерьером в стиле дворцовой классики продают в Барнауле за 7,1 млн рублей
Трешку с интерьером в стиле дворцовой классики продают в Барнауле за 7,1 млн рублей
Авито

Площадь трешки составляет 85 кв. м. Один "жилой квадрат" стоит 83 тыс. рублей.

Квартира находится на девятом этаже из 16 в панельном доме 2015 года постройки.

Внутри очень удачная планировка на две стороны. Просторная кухня с очень красивыми стульями. В спальне стоит изумительная кровать и королевский туалетный столик.

Интересное решение выбрано для лоджии, стены обделаны как в бане. Это создает ощущение уюта и комфорта. Также в квартире есть большая гардеробная.

"Во дворе новый детский сад, в 2024 году за домом будет сдана школа (на данный момент построен первый этаж), ребенку не нужно будет переходить дорогу", рассказывает об инфраструктуре владелец.

Ранее солнечную двушку с огромными подоконниками продают за 7,6 млн рублей в Барнауле.

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