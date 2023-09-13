Трешку с двумя этажами продают в Барнауле за 8,6 млн рублей.

Общая площадь такой интересной квартиры 90 кв.м. Один "жилой квадрат" тут обойдется в 95 тыс. рублей.
Вся сантехника Grohe и Hansgrohe. Лестница сделана из дуба, а ламинат хорошего немецкого качества.
Внутри очень просторно и красиво. Также есть огромное зеркало с подцветкой.
Ванна оснащена джакузи и современной плиткой.
"Прекрасный район: школы, дет сады, аптеки, магазины все в шаговой доступности, возле дома детская поликлиника и почтовое отделение. Напротив новый квартал с красивыми прогулочными зонами", рассказывает владелец.