8 сентября
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Недвижимость

Трехкомнатную квартиру с крутым Человеком-пауком продают в Барнауле за 8,7 млн рублей

Просторную трешку с хорошим ремонтом и человеком пауком на стене продают в Барнауле за 8,7 млн рублей. Она располагается на ул. Энтузиастов, 51.

Трехкомнатную квартиру с крутым Человеком - пауком продают в Барнауле за 8,7 млн рублей.
Трехкомнатную квартиру с крутым Человеком - пауком продают в Барнауле за 8,7 млн рублей.
Авито

Общая площадь квартиры 62 кв. м. Один "жилой квадрат" тут обойдется в 141 тыс. рублей.

В самой трешке очень красивый современный ремонт. Находится она на последнем 17 этаже.

Полы на кухне и в коридоре выложены из блестящих плиток, а в комнатах - ламинат. На входе стоит изящное круглое зеркало.

Имеется вся встроенная техника, ремонт из качественных материалов. Сделано панорамные остекление.

Какие фишки есть в квартире

  • Красивая люстра, которая будет радовать глаза;
  • Два кондиционера. Спасут в жаркую погоду летом;
  • Современная вытяжка;
  • Новая мебель и изящные шторы;
  • Самое главное - Человек - паук на одной из стен в комнате.

В районе развита инфраструктура, хорошая транспортная развязка.

Ранее яркая и свежая четырешка ждет своих хозяев в Барнауле за 10,4 млн рублей.

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