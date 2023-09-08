Трехкомнатную квартиру с крутым Человеком-пауком продают в Барнауле за 8,7 млн рублей

Общая площадь квартиры 62 кв. м. Один "жилой квадрат" тут обойдется в 141 тыс. рублей.
В самой трешке очень красивый современный ремонт. Находится она на последнем 17 этаже.
Полы на кухне и в коридоре выложены из блестящих плиток, а в комнатах - ламинат. На входе стоит изящное круглое зеркало.
Имеется вся встроенная техника, ремонт из качественных материалов. Сделано панорамные остекление.
Какие фишки есть в квартире
- Красивая люстра, которая будет радовать глаза;
- Два кондиционера. Спасут в жаркую погоду летом;
- Современная вытяжка;
- Новая мебель и изящные шторы;
- Самое главное - Человек - паук на одной из стен в комнате.
В районе развита инфраструктура, хорошая транспортная развязка.
Ранее яркая и свежая четырешка ждет своих хозяев в Барнауле за 10,4 млн рублей.