Трехэтажную квартиру с домашним кинотеатром продают за 19 млн рублей в центре Барнаула.

Квартира площадью 300 кв. м располагается на третьем этаже пятиэтажного дома.
На первом этаже есть кухонная зона и комната для приема гостей, а также большой балкон, который соединяет три комнаты.
На втором этаже спальня, гардеробная, комната отдыха. На третьем этаже располагается спортзал и домашний кинотеатр.
На всех этажах есть кладовые комнаты, а на первом и втором — санузлы.
Ранее мы показывали желто-голубую однушку на берегу Оби с местом под яхту за 6 млн рублей.
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