Трехэтажный коттедж с оранжереей и искусственным водоемом продается в Барнауле за 65 млн рублей

Дом площадью 491,5 кв.м. на участке 12,5 соток продают в закрытом поселке по адресу туп. 1-й Вешний, 12. Автор объявления на " Циан " указывает, что к коттеджу "прилагается" шикарный вид на Обь.

На первом этаже дома есть кухня-гостиная с действующим камином, гостевой санузел, прихожая, спальная комната со своим санузлом. На втором - оранжерея, две спальни, две ванные комнаты, а также гостиная с камином.

Третий этаж - мансардный. На нем оборудованы четыре маленькие спальни, в каждой из которых есть свой санузел. Холл с балконом, откуда открывается вид на Обь, тоже расположен на третьем этаже; а бильярдная комната, сауна и котельная — в цоколе.

Во дворе дома находятся водоем с мостиком, баня, зона барбекю и вольер для собаки.

Продавец отмечает, что до центра Барнаула можно доехать всего за семь минут. Больница, продуктовые магазины, детский сад и школа в шаговой доступности, в этом же поселке.