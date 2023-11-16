16 ноября
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Недвижимость

Трехэтажный коттедж с инфракрасной сауной продают в Барнауле за 45 млн рублей

Уютный домик на на тихой улице продают в Барнауле за 45 млн рублей. Он располагается по адресу проезд Лесогорский.

Трехэтажный коттедж с инфракрасной сауной продают в Барнауле за 45 млн рублей.
Трехэтажный коттедж с инфракрасной сауной продают в Барнауле за 45 млн рублей.
«Авито»

Общая площадь трехэтажного дома 285 кв. м. Один «жилой квадрат» тут стоит 157 тыс. рублей.

Koттeдж пocтрoeн из кирпича. Крыша из мeтaллочeрепицы. Cистемa oтoпления: газ.

Владелец отмечает кoмфортные коммунальные платежи.

Цокольный этаж теплый, на этаже расположена котельная. Также есть прачечная, сушильная и гардеробные комната. Установлена инфракрасная сауна с большой комнатой для отдыха.

На первом этаже расположена просторная гостиная с отдельной вместительной кухней. Санузел совмещен. В гостиной установлен камин из натурального камня.

Лестница на второй этаж выполнена из ясеня.

На втором этаже есть три большие изолированные спальни и кабинет.

На территории имеется два гаража. В гараже большой вместительный погреб. Также есть летняя беседка с мангалом, [озяйственный блок.

При этом на участке растут сосны.

Ранее сообщалось, что в доме клубного типа, который состоит всего из 17 квартир, продается жилище за 11 млн рублей.

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