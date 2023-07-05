5 июля
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Недвижимость

Трехэтажный коттедж с чудесным садом продают за 23,4 млн рублей в Барнауле

Трехэтажный коттедж с красивым садом продают за 23,4 млн рублей в барнаульском поселке. Он находится в поселке Плодомитомник, на Проселочной улице, 4.

Трехэтажный коттедж в Плодопитомнике
Трехэтажный коттедж в Плодопитомнике
Авито

Общая площадь дома составляет 307 кв. м. Один "жилой квадрат" стоит здесь 76 тыс. рублей.

Коттедж построен из кирпича, перекрытия сделаны из железобетона. К дому прилегает гараж на два автомобиля.

В доме три этажа. Здесь есть три спальни, отдельный кабинет, кухня, гостиная с камином. А также несколько санузлов, гардеробные, погреб, прачечная, котельная. Для развлечения владельцы организовали бильярдную.

К коттеджу прилегает участок в 14,2 сотки. Здесь владельцы высадили газон и устроили красивый сад. В нем есть самодельный пруд.

До центра города можно доехать за 10 минут.

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