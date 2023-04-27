28 апреля
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Недвижимость

Светлую трешку вдали от городской суеты продают в Барнауле

Светлую трехкомнатную квартиру продают за 7,5 млн рублей в Барнауле. Она находится вдали от городской суеты — на Власихинской улице, 65Ак3.

Светлую трешку вдали от городской суеты продают в Барнауле
Светлую трешку вдали от городской суеты продают в Барнауле
Авито

Площадь трешки составляет 64,5 кв. м. Один квадратный метр стоит здесь немало — 116 тыс. рублей.

Квартира находится на третьем этаже из 16 в монолитном доме. В подъезде работают два лифта. По словам владельцев, соседи — замечательные люди.

Комнаты в квартире выполнены в светлых тонах. С ними удачно сочетается интерьер ярких цветов: синего, фиолетового, желтого. Спальню и детскую комнату украшают фотообои.

Все комнаты изолированы. В квартире есть прихожая в изумрудном цвете, гостиная, совмещенная с кухней, спальня и детская комната. А также гардеробная, ванная комната с санузлом и утепленный балкон.

Рядом с домом оформлена аллея с лавочками и столиками. В шаговой доступности — школа, детские сады, торговые центры и кафе.

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