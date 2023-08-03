Строгую трешку в центре Барнаула продают за 24 млн рублей

Площадь трехкомнатной квартиры составляет 121 кв. м.
Дом в современном стиле построили в 2008 году.
В квартире сделали дизайнерский ремонт из дорогостоящих материалов. Встроена вся бытовая техника, холодильник, духовой шкаф, микроволновая печь, кофемашина и даже шкаф для подогрева посуды.
Главное украшение кухонной зоны - каменная стена.
"Стильный ремонт с множеством красивых декоративных элементов и схем освещения для создания комфорта", - добавляет владелец квартиры.
В квартире прекрасный вид из окон, выход на собственную террасу с панорамным видом на город.
Рядом с домом находятся школы, гимназии, детские сады, развивающие центры, государственные вузы, а также поликлиники.
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