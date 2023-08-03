4 августа
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Недвижимость

Строгую трешку в центре Барнаула продают за 24 млн рублей

В элитном доме продают большую изящную трешку за 24 млн рублей. Она находится на улице Папанинцев, 111.

Строгую трешку в центре Барнаула продают за 24 миллиона
Строгую трешку в центре Барнаула продают за 24 миллиона
Авито

Площадь трехкомнатной квартиры составляет 121 кв. м.

Дом в современном стиле построили в 2008 году.

В квартире сделали дизайнерский ремонт из дорогостоящих материалов. Встроена вся бытовая техника, холодильник, духовой шкаф, микроволновая печь, кофемашина и даже шкаф для подогрева посуды.

Главное украшение кухонной зоны - каменная стена.

"Стильный ремонт с множеством красивых декоративных элементов и схем освещения для создания комфорта", - добавляет владелец квартиры.

В квартире прекрасный вид из окон, выход на собственную террасу с панорамным видом на город.

Рядом с домом находятся школы, гимназии, детские сады, развивающие центры, государственные вузы, а также поликлиники.

Ранее трешку с изящной спальней в стиле Барби продают за 8,1 млн рублей в Барнауле

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