Стильный коттедж загородом Барнаула продают за 4,2 млн рублей.

Современное, комфортабельное и просторное жилье для вашей семьи ждет вас в этом проекте дома. Его фасад выполнен в контрастной гамме: светлые и гладкие горизонтальные элементы сочетаются с охристо-бархатистыми стенами из тщательно подобранного кирпича.
Такое решение не только гармонично вписывается в природное окружение, но и делает облик дома более интересным и привлекательным.
Линейная структура дома создает легкий контраст с окружающим ландшафтом, придавая проекту дополнительную привлекательность.
Большие площади остекления наполняют помещения естественным светом и воздухом, делая их воздушными и светлыми.
На первом этаже входная группа разделяется на общественную и приватную зоны.
Справа находится эргономичная кухня-гостиная со встроенными функциональными зонами и большими видовыми окнами, а слева - три аккуратные и компактные спальни.
Ранее сообщалось, что современный таунхаус среди леса продают в Барнауле за 15,9 млн рублей.