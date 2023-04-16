Самая дорогая квартира в Барнауле — судя по сайтам с объявлениями о продаже — стоит 25 млн рублей. Находится она на Комсомольском проспекте, 122В.

Квартира за 25 млн рублей в Барнауле.

Общая площадь квартиры — 129,1 кв. м. Из них 13,5 квадратов занимает кухня.

Дом построили в 2019 году.

«Квартира выполнена в современном стиле. Отделка из высококачественных натуральных материалов. Здесь все продумано до мелочей», — рассказывает риелтор.

Что интересного в квартире

Просторная кухня-гостиная эргономично зонирована. Встраиваемая кухонная техника премиум-класса , немецкого бренда AEG — варочная панель и духовой шкаф , установлена посудомоечная машина Electrolux и вместительный холодильник Gorenje.

немецкого бренда AEG — варочная панель и духовой шкаф установлена посудомоечная машина Electrolux и вместительный холодильник Gorenje. В гостиной открывается шикарный вид на площадь Октября и окна расположены так , что Вы сможете встречать рассветы и провожать закаты. Фреска дополняет интерьер гостиной.

что Вы сможете встречать рассветы и провожать закаты. Фреска дополняет интерьер гостиной. Во всей квартире есть система кондиционирования.

В спальне есть собственная просторная душевая и встроенные вместительные шкафы.

Кстати, также в Барнауле продают квартиру героя СССР Гридасова за 9,7 млн рублей.