Огромный коттедж в зеленых горах продают за 199 млн рублей в Республике Алтай. Он находится в Чемальском районе в селе Аюла.

Собственный дворец в зеленых горах продают за 199 млн рублей на Алтае

Площадь здания огромна - 1,5 тыс. кв. м. Один "жилой квадрат" стоит здесь 132 тыс. рублей.

Коттедж находится на берегу Катуни на окраине села Аюла Чемальского района - главного туристического центра.

Благодаря большой площади, жилой комплекс подойдет как для проживания отдельной семьи, так и для использования под базу отдыха, гостевой дом, уникальную корпоративную дачу, санаторий, пансионат.

В доме есть 12 комнат с отдельными санузлами. Они выполнены в классическом стиле из качественных дорогих материалов.

В коттедже организованы собственный водозабор из артезианской скважины и местная канализация, электроснабжение, отопление и горячее водоснабжение.

Дополнительно на территории построены СПА-комплекс, баня из кедра, национальное алтайское жилище аил и гараж, в котором поместится вертолет Robinson R44, R66.