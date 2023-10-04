Помещение бывшего салона красоты продают в Барнауле за 24,9 млн рублей. Оно располагается по адресу проспект Социалистический, 34.

Шикарное помещение свободного назначения продают в Барнауле за 24,9 млн рублей.

Общая площадь помещения 186,4 кв. м. Один "жилой квадрат" тут стоит 134 тыс. рублей.

Внутри сделан свежий ремонт с дизайнерскими элементами. Отличная видимость с дороги. Клиенты не смогут заблудиться.

Владелец отмечает, что есть возможность присоединения еще 80 кв. м.

Внутри стоит большой ресепшен, оборудованный кабинет косметолога. А также массажный и педикюрный кабинеты.

Очень привлекает внимание наличие душа в салоне. Ваши гости смогут принять его после различных процедур.

Если же в планах нет салонного бизнеса, то помещение можно полностью переделать под себя.

Ранее однокомнатную квартиру со светящейся кроватью сдают в Барнауле за 3,2 тыс. рублей.