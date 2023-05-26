26 мая
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Недвижимость

С длинной историей. Четырехэтажный склад для арматуры и не только построят в Барнауле

Мастерская Владимира Золотова разработала здание склада на ул. Власихинской, 137. Этот адрес уже не в первый раз мелькает на заседаниях градостроительного совета. Расскажем, что не устроило экспертов в прошлый раз и все ли в порядке теперь.

Проект склада на ул. Власихинской, 137.
Проект склада на ул. Власихинской, 137.
Владимир Золотов

Объект будет располагаться на пересечении ул. Власихинской, переулка Сергея Ускова и проезда Сухой Лог.

Это четырехуровневое здание склада с бытовыми помещениями на втором этаже. На первом — будут хранить арматуру. Во дворе — длинномеры.

Объект рассматривали год назад. Тогда это был проект склада для хранения щебня и песка. На участке хотели возвести четыре отдельных открытых хранилища и огородить все это рабицей. Требовалось создать капитальный объект.

3,5 тыс. кв. м — площадь участка.

Территорию благоустроят и озеленят.

На углах здания в будущем могут появиться более выразительные объемы, не исключает архитектор. На кровле разместят капитальные конструкции для рекламы.

Проект склада на ул. Власихинской, 137.
Проект склада на ул. Власихинской, 137.
Владимир Золотов

Симметричный фасад облицуют сэндвич-панелями. Стены в части склада получат крупные элементы, а боковые, административные помещения — более мелкие.

Цвета здания перекликаются с корпусом МЧС, расположенным рядом.

«Предлагаю одобрить, но я противник лестниц, спрятанных за фасадами. Если бы была выделена цветом или окнами, это бы обогатило решение объекта», - сказал архитектор Сергей Шадрин.

Эскиз поддержали.

Также эксперты одобрили другое проект Владимира Золотова — гараж на Павловском тракте, 331а. Его цветовая гамма совпадает с главным административным зданием.

Проект здания на Павловском тракте, 331а.
Проект здания на Павловском тракте, 331а.
Владимир Золотов
Проект здания на Павловском тракте, 331а.
Проект здания на Павловском тракте, 331а.
Владимир Золотов
Проект здания на Павловском тракте, 331а.
Проект здания на Павловском тракте, 331а.
Владимир Золотов
Проект здания на Павловском тракте, 331а.
Проект здания на Павловском тракте, 331а.
Владимир Золотов

«Видно, что работал один автор. Складывается полноценный архитектурный ансамбль, негатива не вызывает», - прокомментировал Сергей Шадрин.

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