Роскошную четырехкомнатную квартиру продают за 25 млн рублей в Барнауле. Она находится в историческом центре города — на проспекте Социалистический, 38. Объявление размещено на «Авито».

Роскошную четырешку в купеческом доме продают за 25 млн рублей в Барнауле

Четырешка весьма просторная — 174 кв. м, она объединена из двух квартир. Один «жилой квадрат» такой роскоши стоит немало — 143 тыс. рублей.

Квартира находится на последнем, шестом этаже в доме 1997 года постройки. По словам владельцев, дом представляет собой образец купеческого стиля.

В отделке комнат использовали натуральные материалы премиум класса. Дизайн квартиры создавали по индивидуальному проекту. Планировка учитывает продуманное использование каждого метра квартиры.

Квартира отличается высокими потолками и большими комнатам. Здесь есть гостиная, совмещенная с кухней, отдельная столовая, гардеробная, детская и родительские комнаты. А также два санузла, хамам и три балкона с панорамными окнами.

Дом находится в историческом центре города. Рядом расположены школы, лицеи, детские сады и вузы. В шаговой доступности барнаульский планетарий, краевой суд, администрация города и стадион «Динамо».