29 июня
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Недвижимость

Разноцветную трешку продают в знаменитом инопланетном доме за 11 млн рублей в Барнауле

Трехкомнатную квартиру с разноцветными комнатами продают за 11 млн рублей в Барнауле. Она находится в знаменитом инопланетном доме на Молодежной улице, 41.

Трешку продают в знаменитом инопланетном доме за 11 млн рублей в Барнауле
Трешку продают в знаменитом инопланетном доме за 11 млн рублей в Барнауле
Авито

Площадь трешки впечатляет - 107,2 кв. м. Цена одного "жилого квадрата" тоже удивляет - 102,5 тыс. рублей.

Квартира находится на предпоследнем, 15 этаже в клубном доме. Он известен своим необычным внешним видом. Крыша одной из башен напоминает инопланетную тарелку.

Владельцы отмечают, что жилище подойдет для "респектабельных людей, которым важен статус и комфорт".

Комнаты в квартире изолированы, каждая из них оформлена по собственному дизайну. Окна квартиры выходят на три стороны - на Молодежную улицу, площадь Сахарова и Нагорный парк.

В квартире есть прихожая, просторная гостиная, несколько спален, два санузла, большая кухня и три лоджии.

В пешей доступности находятся рестораны, театры, парки, магазины, спортивные комплексы. Рядом с домом расположены гимназия №42, детский сад №193, лицей №122, а также большая часть краевых вузов.

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