Пятикомнатную квартиру с черной кухней продают в Барнауле за 30,1 млн рублей

Общая площадь квартиры 174 кв.м. Один "жилой квадрат" тут стоит 172 млн рублей.
В квартире пaнорaмныe oкнa c кpacивым видом на парк BДHX.
На большом балконе располагается действующая каминная зона для приятных вечерних посиделок.
В квартире сделан качественный ремонт по индивидуальному дизайн проекту с применением материалов только премиум класса.
Внутри пятерешки располагается просторная кухня-гостиная, детская комната, спальня, гардеробная, а так же потайная комната. Санузлы с подогревом пола.
У кухни очень особенный дизайн — она выполнена в черном цвете. Это придает ей строгость и говорить в такой кухне будет одно удовольствие.
Квартира выглядит очень светлой и красивой. Также внутри есть три утепленных балкона.
Владелец отмечает, что в квартире есть действующий ХАМАМ.
Несомненный плюс, так это территориальное расположение дома: отличная транспортная развязка в любую сторону города. В шаговой доступности школы, детские сады, университеты, барнаульский Арбат.
Ранее сообщалось, что дом как из «Майнкрафт» продают в Барнауле 30 млн рублей.