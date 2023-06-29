Просторную трехкомнатную квартиру продают за 9,5 млн рублей в Барнауле. Она находится в элитном клубном доме на улице Короленко, 113.

Просторную трешку в элитном клубном доме продают за 9,5 млн рублей в Барнауле

Площадь трешки - 103 кв. м. Один "жилой квадрат" стоит здесь 92 тыс. рублей.

Квартира находится на предпоследнем пятом этаже в доме клубного типа. Он построен из кирпича в 2006 году. Владельцы отмечают, что в доме всего 15 квартир.

В доме есть своя подземная парковка, лифт и котельная. Окна квартиры выходят на две стороны.

В ремонте квартиры использовали импортные материалы. Комнаты обставили качественной дорогой мебелью - ее владельцы оставляют будущим хозяевам.

В квартире сделали оптимальную планировку, которая бы устроила всех членов семьи. В трешке есть большой квадратный холл, светлая гостиная с выходом на балкон, две спальни.

А также уютная кухня, оборудованная необходимой техникой, два санузла, две гардеробные комнаты и два балкона.

Дом находится практически в центре города. Рядом расположены торговые центры "Plaza" и "Сити-центр", продуктовые магазины, аптеки, рестораны.