Просторную четырешку в центре Барнаула продают за 10,8 млн рублей

Площадь квартиры составляет 109 кв. м. Один "жилой квадрат" стоит здесь 99 тыс. рублей.
Сама квартира находится в эксклюзивном крайкомовском кирпичном доме, который построили в 1978 году. Внутри - трехметровые потолки, новому владельцу достанется встроенная мебель.
Продавец заявляет, что в комнатах отличная шумоизоляция. Территория дома благоустроена.
В квартире большой просторный коридор соединяющейся с кухней.
Ранее сообщалось, что трешку с качелями на балконе продают за 6,9 млн рублей в Барнауле.