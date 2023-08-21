21 августа
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Недвижимость

Просторную четырешку в центре Барнаула продают за 10,8 млн рублей

Четырехкомнатную квартиру на ул. Кирова, 38А продают за 10,8 млн рублей. Объявление разместили на "Авито".

Просторную четырешку в центре Барнаула продают за 10,8 млн рублей
Просторную четырешку в центре Барнаула продают за 10,8 млн рублей
Авито

Площадь квартиры составляет 109 кв. м. Один "жилой квадрат" стоит здесь 99 тыс. рублей.

Сама квартира находится в эксклюзивном крайкомовском кирпичном доме, который построили в 1978 году. Внутри - трехметровые потолки, новому владельцу достанется встроенная мебель.

Продавец заявляет, что в комнатах отличная шумоизоляция. Территория дома благоустроена.

В квартире большой просторный коридор соединяющейся с кухней.

Ранее сообщалось, что трешку с качелями на балконе продают за 6,9 млн рублей в Барнауле.

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