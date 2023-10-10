10 октября
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Недвижимость

Просторная четырехкомнатная квартира с мраморным камином продают в Барнауле за 23 млн рублей

Шикарная квартира со всеми удобствами продают в Барнауле за 23 млн рублей. Она расположена на адресу ул. Молодёжная, 62Б.

Просторная четырехкомнатная квартира с мраморным камином продают в Барнауле за 23 млн рублей.
Просторная четырехкомнатная квартира с мраморным камином продают в Барнауле за 23 млн рублей.
"Авито"

Общая площадь четырешки составляет 167,3 кв.м. Один "жилой квадрат" тут стоит 137 тыс. рублей.

Сам дoм - кирпичный, 2003 гoдa пoстpoйки. Владелец заявляет, что шумоизоляция тут не подводит.

Квартира расположена в одном уровне, окна выходят на разные стороны света, высота потолков 3 м., установлена приточно-вытяжная вентиляция.

Внутри сделана классическая дизайнерская отделка, которая полностью укомплектована резной деревянной мебелью и бытовой техникой.

Установлены теплые полы в кухонной зоне, коридоре, сан.узлах. Напольные покрытия выполнены из паркета. На кухне установлена система очистки воды. В комнатах есть кондиционеры.

Удачная, продуманная планировка, включающая в себя коридор, гостевой сан.узел, просторную кухню-столовую, гостиную с действующим узаконенным камином, три спальные комнаты, сан.узел с ванной и душевой, просторную лоджию.

Отмечается, что вся встроенная мебель и вся встроенная бытовая техника входят в стоимость квартиры.

Рядом с домом великолепная инфраструктура: в шаговой доступности находятся Гимназия №42, №69, Лицей №86, Алтайский краевой педагогический лицей-интернат, Центр развития ребенка-детский сад №193, Детские сады №50, № 107, №53; Алтайский педагогический университет, Аграрный университет, Алтайский государственный университет, Спортивные и развивающие центры; ТРЦ Gаlахy, ТЦ Гулливер, ТЦ Первомайский, продуктовые (Мария-ра, Ярче, Магнит, Ашан) и хозяйственные магазины, аптеки, кафе, остановки общественного транспорта.

Ранее романтичную двухкомнатную квартиру сдают посуточно в Барнауле 3,5 тыс. рублей.

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