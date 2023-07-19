Огромный коттедж без ремонта продают за 59 млн рублей в Алтайском крае

Огромный коттедж с голыми стенами продают за 59 млн рублей в Первомайском районе. Он находится в селе Фирсово, микрорайоне Земляничная Поляна, 16.

Огромный коттедж без ремонта продают за 59 млн рублей

Площадь коттеджа составляет 542 кв. м. Один "жилой квадрат" стоит здесь 102 тыс. рублей.

Дом находится на тихой и спокойной улице на окраине поселка «Фирсова слобода 2». Большая часть территории расположен в смешанном лесу.

Коттедж облицован уникальным керамическим кирпичом. Его особенность в том, что в зависимости от освещения он может менять цвет с ярко-золотого до серого и даже бронзово-коричневого.

Крыша - фальцевая металлическая. Все элементы были изготовлены вручную на специально привезенном станке.

Внутри дом без ремонта. В нем предусмотрены кухня-гостиная, четыре спальни, спортзал, баня с душевой, разнообразные хозяйственные помещения.

Дополнительно оборудована терраса площадью 44,62 кв. м. для отдыха с видом на лес.