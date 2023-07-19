Огромный коттедж без ремонта продают за 59 млн рублей в Алтайском крае

Площадь коттеджа составляет 542 кв. м. Один "жилой квадрат" стоит здесь 102 тыс. рублей.
Дом находится на тихой и спокойной улице на окраине поселка «Фирсова слобода 2». Большая часть территории расположен в смешанном лесу.
Коттедж облицован уникальным керамическим кирпичом. Его особенность в том, что в зависимости от освещения он может менять цвет с ярко-золотого до серого и даже бронзово-коричневого.
Крыша - фальцевая металлическая. Все элементы были изготовлены вручную на специально привезенном станке.
Внутри дом без ремонта. В нем предусмотрены кухня-гостиная, четыре спальни, спортзал, баня с душевой, разнообразные хозяйственные помещения.
Дополнительно оборудована терраса площадью 44,62 кв. м. для отдыха с видом на лес.