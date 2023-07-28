Трехкомнатную квартиру со старым ремонтом продают за весьма высокую цену - 6,7 млн рублей в Барнауле. Она находится на проспекте Красноармейский, 103.

Обшарпанную трешку с советским ремонтом и ковром на стене продают за 6,7 млн рублей в Барнауле

Площадь советской трешки составляет 68,1 кв. м. Цена за один "квадратный метр" составляет 98 тыс. рублей, при условии, что квартира нуждается в ремонте.

Квартира находится на четвертом этаже из 12 в кирпичном доме 1985 года постройки. Владелец отмечает, что дом находится в самом центре города. Окна выходят на проспект Красноармейский и во двор.

Квартира неприятно удивляет. Здесь советский ремонт, который уже давно не меняли. Обои отходят от стен, пол завален пылью и мусором, в плитке в ванной застряла грязь, а на кухне покрытие и вовсе отпало.

Но есть в трешке и плюсы. Здесь удобная планировка, которая позволяет обустраивать комнаты на свой вкус. Помещения изолированы друг от друга.

Рядом с домом расположены краевые вузы, продуктовые магазины и главные достопримечательности города.