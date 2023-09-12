Не лишний миллион. Насколько на Алтае подорожала ипотека и почему власти хотят изменить ее условия

Сразу после повышения ключевой ставки ЦБ 15 августа в коммерческих банках начала дорожать ипотека. При этом немного поднялись средние ставки не только по рыночным, но и по льготным, самым дешевым, ипотечным программам, следует из мониторинга наш.дом.рф . На каких условиях можно получить в алтайских банках кредит на покупку жилья сегодня и намерены ли власти изменить условиях выдачи ипотеки? В этом разбирался altapress.ru.

Рыночная ипотека: ставки

Часть кредитов, как вы знаете, банки выдают на рыночных, не льготных, условиях. Их берут в первую очередь на покупку жилья на вторичном рынке.

И в первую же неделю после повышения ставки Центробанка (а это произошло 15 августа) по рынку прокатилась волна роста ставок. Некоторые банки увеличили их сразу на 2 п.п. (процентных пункта), следует из мониторинга портала наш.дом.рф по 20 крупнейшим банкам.

Максимальные ставки по рыночным программам в первую же неделю составили 14,49-14,5%, тогда как до 15 августа максимальные достигали 12,49% годовых. Эту волну подхватили многие банки. Но на прошлой неделе рост остановился.

В нашей табличке - средние ставки по рыночной (не льготной) ипотеке в крупнейших банках до и после повышения ключевой ставки ЦБ.

Средние ставки по ипотеке среди 20 крупнейших банков, по данным наш.дом.рф. Altapress.ru

Иначе говоря, ипотечные кредиты по рыночным программам подорожали с середины августа примерно на 2 процентных пункта (чуть меньше).

Насколько увеличился платеж

На первый взгляд, повышение не очень значительное - тем более, что ранее некоторые эксперты, особо подверженные панике, пугали ростом до 17-18%.

Между тем, как показывают расчеты, ежемесячный платеж даже при таком повышении возрастает существенно. Для расчетов altapress.ru воспользовался кредитным калькулятором banki.ru. Мы взяли такие условия.

Стоимость квартиры: 4 млн рублей.

Первоначальный взнос: 15% (600 тыс. рублей).

Размер кредита: 3,4 млн рублей.

Срок кредитования 20 лет.

А затем сравнили платежи при разных процентных ставках. Результаты - в нашей второй табличке. Можно увидеть, что при таких условиях заемщик заплатит из-за незначительного роста ставок на 1 млн рублей больше.

Платежи по ипотечному кредиту-2023. Altapress.ru

Льготная ипотека: ставки

Теперь о льготной ипотеке. По ней ставки субсидируются из бюджета. Тем не менее, условия тоже ухудшились - к счастью, тут уж точно незначительно.

Так, на 0,3 процентных пункта увеличил ставку по семейной и льготной ипотекам Сбер, согласно мониторингу наш.дом.рф.

Средние ставки среди 20 банков по программе «Льготная ипотека» до 15 августа составляли 7,45%, на прошлой неделе (4-10 сентября) - 7,54%. По программе "Семейная ипотека» они подросли с 5,42% (до 15 августа) до 5,53%.

Расчет ипотеки. Фото Анны Зайковой

Льготная ипотека: будущее

Власти заявили, что минимальный первоначальный взнос для заемщиков повысят с 15 до 20%. Кроме того, предельный размер субсидии банкам снизят на 0,5 п. п.

Авторы проекта изменений считают, что льготная ипотека разогналась до такой степени, что ее пора «прижимать», пишут Banki.ru. Одна из главных претензий - рост цен на жилую недвижимость.

Но никакого решения пока не принято - вопрос этот чувствительный, его надо проговорить, и только после этого что-то менять.

Ипотека. Кредиты. unsplash.com

Однако кое-какие изменения должны произойти уже с 1 октября: Центробанк предложил новый подход к оценке риска. В итоге с октября ипотечные кредиты с низким первоначальным взносом или с высоким показателем долговой нагрузки заемщика станут недоступными или существенно подорожают, полагают Banki.ru.

Но выход все же есть: заемщики могут привлечь платежеспособного созаемщика с низким значением показателя долговой нагрузки, покупать недвижимость подешевле, увеличить первоначальный взнос и срок ипотеки.