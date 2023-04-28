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Недвижимость

Наглая ложь шоумена. Опровергли сумму сделки по продаже роскошного замка Аллы Пугачевой

Недавно появились сообщения, что Алла Пугачева наконец продала свой роскошный замок на холме в деревне Грязь.

Шоумен Стас Барецкий.
Шоумен Стас Барецкий.
commons.wikimedia.org

Причем сумма сделки сначала указывалась в один миллиард рублей. Однако вскоре актер и шоумен Стас Барецкий заявил, что замок приобрел он и сотоварищи совсем за другую сумму — в два с половиной раза меньше.

И что он с компаньонами собирается там открыть элитный морг, крематорий, музей похоронного дела.

Эти заявления шоумена всколыхнули общественность. Плюс ко всему на новость об «элитном морге» сразу же отреагировал продюсер Сергей Дворцов.

Он заявил, что заявления юморист — чистейшая ложь. И назвал неадекватными заявления Барецкого. И попросил для доказательства предъявить документы по сделке.

Дело в том, что у продюсера совсем другая информация по сделке с замком. И ее приобрел совсем другой предприниматель, пишет teleprogramma.pro.

Однако имени бизнесмена не указал.

Между тем еще в октябре прошлого года сообщалось, что звездная пара оставила знаменитый замок в деревне Грязь на водителя и охранников.

Водитель работает у Пугачевой более 30 лет. Мужчина взял на воспитание внука покойного брата певицы. Также он проводил Примадонну в аэропорту, когда артистка покидала страну вместе с детьми. За замком также будут следить два охранника.

Также сообщалось, что замок Пугачевой и Галкина* резко подешевел. По мнению эксперта по недвижимости Арины Лац, сейчас мало кто пожелает приобрести эту недвижимость за 1 млрд рублей. Эксперт даже не смогла назвать кандидата.

Деньги с продажи замка они намерены потратить на приобретение дома в Калифорнии.

Ограбление

В декабре 2022 года шоумена Стаса Барецкого госпитализировали в Санкт-Петербурге после ограбления у бара «Руки Вверх». Шоумена госпитализировали у бара на Московском проспекте, 111 утром 11 декабря. По его словам, примерно в 06:00 он поспорил с двумя мужчинами. Злоумышленники отобрали у него смартфон и 120 тыс. рублей.

Проводится проверка. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства произошедшего.

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