На Алтае опасаются вторжения застройщиков-гигантов и думают, как от них спастись

В Барнауле давно определили участки под комплексное развитие территорий (КРТ). Однако перед тем как строить и продавать жилье требуются огромные вложения в инженерную инфраструктуру, которые могут не осилить местные компании. Есть риск, что осваивать новые земли будут крупные федеральные застройщики. Как этого не допустить, рассказала гендиректор ассоциации «Алтайские строители» Зинаида Герасимович на встрече в ИД «Алтапресс».

Напомним, что КРТ предполагает комплексную реновацию или освоение определенной территории. Пилотной площадкой для проекта станет Поток. Под программу также попадают федеральные земли на северо-западе от пересечения ул. Просторной и Павловского тракта.

Основные затраты на первоначальном этапе приходятся на инженерную и транспортную инфраструктуру.

«Застройщик, оценивая ситуацию, понимая, что нужно вложить огромные деньги, а их нет, потому что нет реализации, порой отказывается от проекта, - сказала Герасимович. – В результате в регионы заходят крупные застройщики: «Самолет», «Брусника» и другие. Тенденция идет по всей стране».

Выход, как сказала выступающая, есть. Она обратила внимание, что региональные застройщики стали заключать со Сбербанком концессионные соглашения на строительство инженерной и социальной инфраструктуры – не только школ и поликлиник, но и даже спортивных объектов.

Участники таких соглашений – субъект федерации, застройщик и банк. Они создаются одновременно с заключением договора о КРТ.

Зинаида Герасимович. Анна Зайкова.

«Небольшой застройщик в Ярославле, просчитав экономику, отказался от проекта КРТ. Мэр собрал совещание с ним, банком и «Дом.РФ», все пересчитали с учетом концессионных соглашений, и застройщик продолжил работу», - сказала Герасимович. – Нам тоже нежелательно, чтобы в город приходили крупные игроки, нужно развиваться самим».

Еще один способ, который может решить многие проблемы КРТ, по мнению Герасимович, - федеральный проект «Инфраструктурное меню». По нему можно получить бюджетный кредит на развитие инженерной инфраструктуры.

Зинаида Герасимович предлагает использовать эти механизмы, а также утвердить программу по комплексному развитию Обского бульвара.

Что делают в других регионах

Активно осваивать КРТ-подходы в России начали в прошлом году. Каждый регион выбирает свой путь: в каких-то правительство берет на себя ряд вопросов и определяет необходимые параметры стройки, в каких-то ведущая роль – у бизнеса.

В 65 субъектах в стадию строительства вступили на 419 территориях площадью 11 тыс. га. На них планируют построить 78 млн кв. м, из которых 56 млн – жилая недвижимость. Всего в проработке 1 тыс. территорий общей площадью 27 тыс. га.

Строительный кран. Стройка. Pixabay.com.

В Новосибирской области КРТ реализуют через Агентство развития жилищного строительства, созданное местным правительством.

Оно помогает взаимодействовать застройщикам, ресурсоснабжающим организациям, банкам, жителям и т.д.

Итог: на территориях под КРТ еще до торгов уже есть вся инженерная инфраструктура, то есть земли полностью готовы для строительства.

В области реализуют 26 проектов на 565 га. Расселят 130 тыс. кв. м аварийного жилья и построят почти 6 млн кв. м нового.

В Кемеровской области вопросом также занимается структура при правительстве.

Стройка. СС0

Основной упор делают на реновации. Там стремятся создать новый облик городов: шаговая доступность всех соцобъектов, сети велодорожек, соединяющие все микрорайоны, красивая архитектура с использованием биотехнологий в строительстве и т.д.

Так в центре Кемерово вместо частного сектора построят современный район.

«Власти организовали работу с населением с участием юристов и психологов, - сказала Герасимович. – С жителями уже 700 домовладений заключили соглашения и решили вопрос переселения».

С начала 2023 года по этому механизму также обновляются Новокузнецк и Шерегеш. Всего под КРТ определили 540 га, где можно построить 3,5 млн кв. м жилья.