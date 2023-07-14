Морскую трешку на краю зеленого моря тайги продают за 14 млн рублей в Барнауле

Трехкомнатную квартиру в морском стиле продают за 14 млн рублей в Барнауле. Она находится рядом с зеленым морем тайги - на улице 6-ая Нагорная, д. 15Г/9.

Морскую трешку на краю зеленого моря тайги продают за 14 млн рублей

Площадь морской трешки составляет 82 кв. м. Цена одного квадратного метра немаленькая - 170 тыс. рублей.

Квартира находится на 14 этаже из 16 в ЖК "Хорошоево". Владельцы называют район самым экологически чистым в городе. Отсюда открывается великолепный вид на бескрайний лес.

"Квартира выбиралась долго, мы побывали во всех квартирах на разных этажах на периоде строительства", - рассказывают хозяева.

По итогу им понравилась трешка на 14 этаже. На лестничной клетке находятся всего две квартиры соседей. На 15 этаже расположена вентиляционная камера.

В квартире сделали качественный ремонт из экологических материалов. Так на кухне столешница и барный остров выполнены из керамогранита.

Электроника монтировалась профессионалами, розетки и переключатели представлены от фирмы Schneider Electric. Вся сантехника брендов Grohe и AM.PM.

Квартира продается со всей встроенной техникой премиальных брендов.