Дом с общей площадью 292 кв. м. продают в Барнауле за 73 млн рублей. Он располагается по адресу Барнаульский ленточный бор.

Милый одноэтажный домик продают в Барнауле за 73 млн рублей.

Комплекс имеет закрытую и ухоженную охраняемую территорию, большую зоной отдыха с детскими игровыми зонами. В лесу расположена современная игровая площадка.

Территория находится под круглосуточным видеонаблюдением, патрулируется охраной.

Центр города находится всего в 15 минутах езды на автомобиле. Жилой комплекс расположен в районе с развитой инфраструктурой. В пешей доступности три детских сада, школа, развивающие кружки для Ваших детей, горнолыжный комплекс «Авальман», кафе, продуктовые и хозяйственные супермаркеты.

Дом построен по уникальному проекту из клееного бруса с использованием натуральных материалов, с отличной теплоизоляций и микроклиматом. Фундамент дома - монолитная плита. Цокольный этаж выполнен из кирпича.

Первый этаж - клееный брус, сосна. Отдельный большой гараж из кирпича. Все инженерные системы: вода, электричество, газ, отопление, пожарная система, охранная, приточная вентиляция выполнены комплексно одной компанией.

Цокольный этаж имеет отдельный вход с улицы. С первым этажом связан лестницей и включает: гостиную с кухней, спальню, санузел. Полноценную дровяную баню с финским котлом туликиви, зону отдыха, туалет, постирочную зону, кладовую.

Есть техническая зона: тепловой узел, электрический и слаботочный шкафы, встроенный пылесос, приточно-вытяжную систему с системой подогрева и охлаждения воздуха, резервный дизельгенератор.

Первый этаж включает кухню гостиную, две спальни, даа санузла и выход на террасу.

Ранее сообщалось, что трехэтажный коттедж с инфракрасной сауной продают в Барнауле за 45 млн рублей.