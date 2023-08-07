Мебелированную однушку в московской хрущевке продают за 910 тыс. рублей. В чем подвох

В Москве выставили на продажу однушку по смешной цене - 910 тыс. рублей. Кроме того, новому хозяину достанется вся мебель. А до метро 15 минут. Altapress.ru нашел подвох.

Площадь квартиры - 33,2 кв. м. Расположена на Просторной улице, 15к1 в обычной пятиэтажной хрущевке.

Есть кухня, совмещенный санузел, спальня, она же - гостиная с аквариумом.

Балкончик маленький. Ремонт не бабушкин, но и не дизайнерский. Тихий двор, много парковочных мест.

Рядом есть ТЦ, рестораны, кафе, банки, пак в прудом. До метро - 15 минут пешком.

На сайте объявлений цена квартиры всего 910 тыс. рублей. Однако в самом объявлении уже написали правду - 9,1 млн рублей.

Непонятно, ошибка ли это, потому что объявление выставляли риэлторы. Возможно, это сделали для того, чтобы на квартиру обратили внимание. Получилось.

Ранее мы писали об апартаментах, которые продают недалеко от места падения дрона.