Четерхкомнатную квартиру в элитном доме в самом центре города продают за 19 млн рублей. Она расположена по адресу ул. Брестская, 1Б.

Квартиру с розовой спальней для настоящей принцессы продают за 19 млн рублей в Барнауле.

Общая площадь четырешки - 127 кв. м. Один "жилой квадрат" тут обходится в 149 тыс. рублей.

В самой квартире очень удобная планировка, два санузла и три лоджии, можно смотреть на город с разных сторон. Также имеются теплые полы.

Все комнаты просторные и красивые. Одна из них похожа на комнату для принцессы: вся в розовых тонах и просто с роскошным спальным местом.

Дом расположен в тихом месте, вдали от шума.Отмечается, что территория дома - закрыта. Есть свое парковочное место.

"Шикарная инфраструктура: во дворе гимназия №45, детский сад №133, в шаговой доступности парк "Изумрудный", ВУЗы города, государственные учреждения, рестораны кафе, остановки общественного транспорта", - отмечает владелец.

Ранее двухэтажную четырешку продают в центре Барнаула за 16 млн рублей.