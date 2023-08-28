29 августа
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Недвижимость

Квартиру с огромной гостиной и необычной планировкой продают за 11,5 млн рублей в Барнауле

Четырехкомнатную квартиру с несколькими уровнями и необычной планировкой продают за 11,5 млн рублей в Барнауле. Она находится на Геодезической улице, 45А.

Квартиру с огромной гостиной и необычной планировкой продают за 11,5 млн рублей в Барнауле
Квартиру с огромной гостиной и необычной планировкой продают за 11,5 млн рублей в Барнауле
Авито

Квартира очень просторная, ее площадь составляет 120 кв. м. Один "жилой квадрат" стоит здесь 96 тыс. рублей.

Четырешка находится на последнем, третьем этаже кирпичного дома. Владельцы отмечают, что в доме всего три подъезда, на лестничной площадке соседствуют только две квартиры.

В квартире несколько уровней и нестандартная планировка. Так над гостиной остается открытое пространство, из-за чего высота ее потолка составляет 7 м.

Все комнаты изолированы. Здесь есть кухня, отдельная столовая зона, гостиная, несколько детских комнат, ванная комната с санузлом. Владельцы оставляют почти всю встроенную технику.

Рядом с домом находятся продуктовые и хозяйственные магазины, аптеки.

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