Квартиру с кирпичной стеной и качелей посреди комнаты продают в Барнауле за 11,7 млн рублей.

Общая площадь трешки составляет 92 кв. м. Один "жилой квадрат" тут стоит 127 тыс. рублей.
Внутри продуманная планировка квартиры - все комнаты изолированные, квадратная прихожая.
В ванной комнате висит очень яркое сенсорное зеркало, а в спальне висят качели на которых можно отдохнуть после тяжело дня.
В кухонной зоне на стене наклеены современные обои в кирпичик.
Квартира имеет три полноценные комнаты, большая кухня гостиная, два санузла, две лоджии и вместительные гардеробные.
Инфраструктура хорошо развита: рядом предусмотрено строительство детского сада и школы, множество магазинов, современные спортивные и детские площадки оборудованные места для отдыха.
Ранее квартиру с розовой спальней для настоящей принцессы продают за 19 млн рублей в Барнауле.