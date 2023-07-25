27 июля
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Недвижимость

Квартиру с каменными стенами на видовом этаже продают за 24,5 млн рублей в Барнауле

Трехкомнатную квартиру с дизайнерским украшением в виде камня продают за 24,5 млн рублей в Барнауле. Она находится на улице Папанинцев, 111.

Квартиру с каменными стенами на видовом этаже продают за 24,5 млн рублей в Барнауле
Квартиру с каменными стенами на видовом этаже продают за 24,5 млн рублей в Барнауле
Авито

Площадь трешки составляет 121 кв. м. Один "жилой квадрат" стоит здесь 202 тыс. рублей.

Квартира находится на 14 этаже из 24 в монолитно-кирпичном доме 2008 года постройки. Из окна квартиры открывается волшебный вид на вечерние закаты. Также есть выход на собственную террасу с панорамным видом на город.

Владельцы сделали современный дизайнерский ремонт. Они признаются, что делали изначально на свой вкус и не жалели средств.

Комнаты оформили в темных тонах. Очертания стен напоминают неприступные скалы. Чтобы компенсировать недостаток света, в квартире есть множество схем освещения.

Владельцы оставляют встроенную бытовую технику, включая холодильник, духовой шкаф, микроволновую печь, кофемашину и шкаф для подогрева посуды.

Рядом с домом расположен лицей № 122, поликлиника № 1, торговые центры, рестораны и магазины.

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